Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие

MIGnews.com.ua

США заинтересованы в предоставлении Украине летального оружия. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne .

По словам украинского политика, американской стороне, также как и практически всей Европе, не выгоден вооруженный конфликт на территории одной из самых больших европейских стран.

"США, как и преимущественное большинство стран Европы, не заинтересованы в том, чтобы на территории одной из самых больших европейских стран, которой является Украина, сохранялось такое состояние неопределенности или малой активности военного конфликта", - заявил Тука.

При этом замглавы МинАТО подчеркнул, что Украина является союзником США.