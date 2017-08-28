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Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017 18:15

Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие

США заинтересованы в предоставлении Украине летального оружия. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

По словам украинского политика, американской стороне, также как и практически всей Европе, не выгоден вооруженный конфликт на территории одной из самых больших европейских стран.

"США, как и преимущественное большинство стран Европы, не заинтересованы в том, чтобы на территории одной из самых больших европейских стран, которой является Украина, сохранялось такое состояние неопределенности или малой активности военного конфликта", - заявил Тука.

При этом замглавы МинАТО подчеркнул, что Украина является союзником США.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Пентагон передал в Белый дом рекомендации о предоставлении Украине высокотехнологичного противотанкового оружия для того, чтобы помочь в борьбе с агрессией Российской Федерации.

Теги материала: Георгий Тука, Украина, США, летальное оружие
Новости СМИ2
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