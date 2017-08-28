Порошенко считает, что СММ ОБСЕ должна круглосуточно дежурить в зоне АТО

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко недоволен работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом он заявил во время визита в Донецкую область.

По словам украинского лидера, наблюдатели не проводят круглосуточный мониторинг на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Недавно я вернулся из Счастья, Станицы Луганской, где мы скоординировали деятельность постоянно действующей миссии ОБСЕ. Потому что нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в девять утра, в шесть уехали, а всю ночь обстреливают", - заявил глава украинского государства.