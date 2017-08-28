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Порошенко считает, что СММ ОБСЕ должна круглосуточно дежурить в зоне АТО
28.08.2017 17:50

Порошенко считает, что СММ ОБСЕ должна круглосуточно дежурить в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко недоволен работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом он заявил во время визита в Донецкую область.

По словам украинского лидера, наблюдатели не проводят круглосуточный мониторинг на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Недавно я вернулся из Счастья, Станицы Луганской, где мы скоординировали деятельность постоянно действующей миссии ОБСЕ. Потому что нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в девять утра, в шесть уехали, а всю ночь обстреливают", - заявил глава украинского государства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 20 августа, миссия ОБСЕ разместила наблюдателей на территории патрульной базы в Станице Луганской. В ОБСЕ выразили надежду, что круглосуточное наблюдение позволит миссии расширить возможности для осуществления мониторинга, быть ближе к людям и подробнее отчитываться об их потребностях. 

Теги материала: Петр Порошенко, Донбасс, конфликт, ОБСЕ, наблюдатели
Новости СМИ2
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