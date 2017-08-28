Порошенко считает, что СММ ОБСЕ должна круглосуточно дежурить в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко недоволен работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом он заявил во время визита в Донецкую область.
По словам украинского лидера, наблюдатели не проводят круглосуточный мониторинг на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"Недавно я вернулся из Счастья, Станицы Луганской, где мы скоординировали деятельность постоянно действующей миссии ОБСЕ. Потому что нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в девять утра, в шесть уехали, а всю ночь обстреливают", - заявил глава украинского государства.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 20 августа, миссия ОБСЕ разместила наблюдателей на территории патрульной базы в Станице Луганской. В ОБСЕ выразили надежду, что круглосуточное наблюдение позволит миссии расширить возможности для осуществления мониторинга, быть ближе к людям и подробнее отчитываться об их потребностях.