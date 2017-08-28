МИД РФ: США сами решили сократить свою дипмиссию в России

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки сами приняли решение сократить численность своей дипломатической миссии в России. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью телеканалу "Дождь".

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Москва не требовала от американской стороны ничего подобного.

"Именно американская сторона приняла решение о сокращении американского персонала, не российская", - заявила Захарова.

При этом она подчеркнула, что российская сторона не намерена отвечать на усложнение получения виз, введенное США, ведь это будет означать "геноцид обычных людей".

Захарова заверила, что США начали увеличивать сроки рассмотрения заявлений на визу еще в мае - сроки увеличились с 10 до 50 дней.

"К нам начали поступать запросы граждан, начали спрашивать, что случилось с американским посольством", - рассказала представитель МИД РФ.

В этом контексте она заверила, что все это произошло еще задолго до решения Владимира Путина в качестве контрсанкций потребовать сокращения американской дипмиссии на 755 человек.

"Это был ответ России еще на зимние санкции предыдущего президента США Барака Обамы, когда в декабре прошлого года Вашингтон выслал российских дипломатов, - отметила Захарова.

Кроме того, в ответ на вопрос, можно ли назвать то, что происходит между США и РФ, новой холодной войной, было сказано: Есть несколько слов, которые точно описывают ситуацию, однако произнести их в эфире я не могу.