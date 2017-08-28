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Столтенберг считает, что НАТО необходимо ЕС
28.08.2017 14:33

Столтенберг считает, что НАТО необходимо ЕС

Европа зависит от Североатлантического альянса. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Rzeczpospolita.

По словам генсека Альянса, НАТО является гарантом коллективной безопасности.

"Это не может быть конкуренция с НАТО, а лишь дополнение альянса", - прокомментировал Столтенберг заявление о необходимости общей для ЕС оборонной политики.

Вместе с тем он подчеркнул: "Мы хотим больше европейских сил, больше современного оружия и оборудования, больше расходов на оборону, меньше фрагментарности. Мы должны избегать дублирования и создания европейского командования или европейской армии. А также риторики - Европа справится и без НАТО".

Вместе с тем была отмечено, что после Brexit в ЕС уже не будет входить страна с крупнейшими расходами на оборону. Кроме того, практически все боевые группы на восточном фланге НАТО будут управляться странами, которые не являются частями ЕС.

"Поэтому у Евросоюза нет возможности справиться без помощи тех членов НАТО, которые не входят в ЕС", - заявил Столтенберг.

 

Теги материала: Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, безопасность
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