Столтенберг считает, что НАТО необходимо ЕС

MIGnews.com.ua

Европа зависит от Североатлантического альянса. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Rzeczpospolita .

По словам генсека Альянса, НАТО является гарантом коллективной безопасности.

"Это не может быть конкуренция с НАТО, а лишь дополнение альянса", - прокомментировал Столтенберг заявление о необходимости общей для ЕС оборонной политики.

Вместе с тем он подчеркнул: "Мы хотим больше европейских сил, больше современного оружия и оборудования, больше расходов на оборону, меньше фрагментарности. Мы должны избегать дублирования и создания европейского командования или европейской армии. А также риторики - Европа справится и без НАТО".

Вместе с тем была отмечено, что после Brexit в ЕС уже не будет входить страна с крупнейшими расходами на оборону. Кроме того, практически все боевые группы на восточном фланге НАТО будут управляться странами, которые не являются частями ЕС.

"Поэтому у Евросоюза нет возможности справиться без помощи тех членов НАТО, которые не входят в ЕС", - заявил Столтенберг.