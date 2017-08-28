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НАПК не нашло нарушений в е-декларациях Порошенко
28.08.2017 14:00

НАПК не нашло нарушений в е-декларациях Порошенко

Нарушений в электронных декларациях президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы обнаружено не было. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции.

"НАПК установило, что Петр Порошенко при составлении и подачи деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, выполнил требования закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что во время проверки була установлена достоверность задекларированных сведений в декларациях.

Также сообщается, что точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. А конфликта интересов и признаков незаконного обогащения зафиксировано не было.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представитель общественного люстрационного совета Александра Трик заявила, что власти мешают работе Национального агентства по предотвращению коррупции.

Теги материала: НАПК, Петр Порошенко, декларация, проверка
Новости СМИ2
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