НАПК не нашло нарушений в е-декларациях Порошенко

MIGnews.com.ua

Нарушений в электронных декларациях президента Украины Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы обнаружено не было. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции.

"НАПК установило, что Петр Порошенко при составлении и подачи деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, выполнил требования закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что во время проверки була установлена достоверность задекларированных сведений в декларациях.

Также сообщается, что точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников. А конфликта интересов и признаков незаконного обогащения зафиксировано не было.