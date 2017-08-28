"Газпром" направил жалобу в Верховный суд Украины

ПАО "Газпром" направил в Верховный суд Украины жалобу на решение Высшего хозяйственного суда об отклонении кассационной жалобы компании на решение по взысканию штрафа и пени в размере 172 миллиардов гривен, сообщают Українські новини.
Напомним, согласно судебному решению, были арестованы 40,2% акций ЧАО "Газтранзит", которые принадлежат "Газпрому". В частности, арестовали 79,877 миллиона гривен дивидендов, подлежащих уплате "Газпрому "от участия в ЧАО "Газтранзит", а также корпоративные права и имущество ООО "Газпром" сбыт Украина.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Украина обратится за правовой помощью к другим странам с целью взыскания с российского "Газпрома" 172 миллиардов по штрафу Антимонопольного комитета Украины.