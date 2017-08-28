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Президент Филиппин разрешил убивать сопротивляющихся аресту людей
28.08.2017 12:52

Президент Филиппин разрешил убивать сопротивляющихся аресту людей

Президент Филиппин Родриго Дутерте предоставил сотрудникам полиции разрешение стрелять на поражение, если злоумышленники агрессивно сопротивляются аресту. Об этом сообщает Reuters

"Долг требует от вас подавить сопротивление человека, которого вы арестовываете, если же он противится и проявляет агрессию, то вы можете убивать идиотов, это мое указание вам", - сказал глава государства.

Однако президент указал, что полицейским необходимо соблюдать законы в ходе исполнения своих обязанностей, так как незаконные убийства остаются под запретом.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, военные Филиппин заявили, что боевики напали на охрану президента страны Родриго Дутерте, в результате чего четверо членов филиппинской президентской гвардии получили ранения. Во время нападения президента Филиппин в указанном регионе не было.

Теги материала: Филиппины, полиция, стрельба, президент, арест
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