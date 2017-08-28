Матиос рассказал подробности трагедии под Иловайском

MIGnews.com.ua

Трагедия под Иловайском произошла вследствие вторжения огромного количества российских войск в Украину. Такое заявление сделал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире одного из украинских телеканалов.

"Неверно отданы приказы, в данном случае не могут быть основой той трагедии, которая наступила. У нас, несмотря на проведение АТО, на территории своей страны, без посягательства на соседей, произошло прямое вторжение огромной группировки Российской Федерации. В этом заключалась ментальная ошибка, мировоззренческая... И я бы не поверил, что произойдет вторжение. На это вторжение никто не рассчитывал", - заявил Матиос.

При этом он подчеркнул, что Иловайскому котлу предшествовали множественные обстрелы противника, которые происходили со всех сторон. Однако когда украинские силовики оказались в окружении их уже нечем было спасать и был только один выход - идти под прямой огонь противника.

"Россияне сказали: сдайте оружие, мы вас отпускаем. Все знают, что все отказались. Шла борьба за почти 800 человек, которые могли выйти из Иловайска. К сожалению, вышло намного меньше человек. Только нами установлено 300 лиц, попавших в плен", - заявил военный прокурор.

В этом контексте он заверил, что ошибок со стороны украинского командования не было.