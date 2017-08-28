Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Матиос рассказал подробности трагедии под Иловайском
28.08.2017 12:32

Матиос рассказал подробности трагедии под Иловайском

Трагедия под Иловайском произошла вследствие вторжения огромного количества российских войск в Украину. Такое заявление сделал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире одного из украинских телеканалов.

"Неверно отданы приказы, в данном случае не могут быть основой той трагедии, которая наступила. У нас, несмотря на проведение АТО, на территории своей страны, без посягательства на соседей, произошло прямое вторжение огромной группировки Российской Федерации. В этом заключалась ментальная ошибка, мировоззренческая... И я бы не поверил, что произойдет вторжение. На это вторжение никто не рассчитывал", - заявил Матиос.

При этом он подчеркнул, что Иловайскому котлу предшествовали множественные обстрелы противника, которые происходили со всех сторон. Однако когда украинские силовики оказались в окружении их уже нечем было спасать и был только один выход - идти под прямой огонь противника.

"Россияне сказали: сдайте оружие, мы вас отпускаем. Все знают, что все отказались. Шла борьба за почти 800 человек, которые могли выйти из Иловайска. К сожалению, вышло намного меньше человек. Только нами установлено 300 лиц, попавших в плен", - заявил военный прокурор.

В этом контексте он заверил, что ошибок со стороны украинского командования не было.

Как сообщал MIGnews.com.ua, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что полную ответственность за Иловайскую трагедию несет Российская Федерация.

Теги материала: Матиос, Иловайск, украинские военные, Донбасс, АТО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [7] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко рассказал, сколько в текущем году потратят на строительство дорог на Донбассе
Важное
Порошенко рассказал, сколько в текущем году потратят на строительство дорог на Донбассе
Порошенко считает, что СММ ОБСЕ должна круглосуточно дежурить в зоне АТО
Важное
Порошенко считает, что СММ ОБСЕ должна круглосуточно дежурить в зоне АТО
Волкер о конфликте на Донбассе: Россия должна сделать свой выбор
Важное
Волкер о конфликте на Донбассе: Россия должна сделать свой выбор
Россия внезапно передала следствию новые данные по крушению Boeing 777 на Донбассе
Важное
Россия внезапно передала следствию новые данные по крушению Boeing 777 на Донбассе
Российский следком завел еще пять уголовных дел против украинских военных
Важное
Российский следком завел еще пять уголовных дел против украинских военных
Порошенко рассказал, о чем договорился с главой Пентагона
Важное
Порошенко рассказал, о чем договорился с главой Пентагона

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика