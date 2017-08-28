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Шуфрич впервые прокомментировал ДТП с участием его сына
28.08.2017 11:55

Шуфрич впервые прокомментировал ДТП с участием его сына

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич вернулся из отпуска в Киев из-за аварии, в которую попал его сын, пишет Главком.

По словам парламентария, пострадавшего под колесами автомобиля, за рулем которого находился его сын, будут лечить израильские медики.

"Есть надежда на спасение Алексея (пострадавшего в ДТП, - ред.). Дай Бог ему здоровья и сил. Сейчас готовим его к перевозке из государственной больницы в частную клинику. Даст Бог, наши врачи и израильские специалисты его спасут. Это главное. Все остальное - второстепенно", - заявил Шуфрич.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 26 августа произошло ДТП при участии сына народного депутата Нестора Шуфрича.

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что сын нардепа Нестора Шуфрича - Нестор Шуфрич-младший, сбивший человека на пешеходном переходе в Киеве, может отделаться условным лишением свободы из-за отсутствия проблем с законом и судимостей ранее.

Теги материала: Шуфрич, ДТП, сын, пострадавший
Новости СМИ2
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