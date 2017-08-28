Шуфрич впервые прокомментировал ДТП с участием его сына

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич вернулся из отпуска в Киев из-за аварии, в которую попал его сын, пишет Главком .

По словам парламентария, пострадавшего под колесами автомобиля, за рулем которого находился его сын, будут лечить израильские медики.

"Есть надежда на спасение Алексея (пострадавшего в ДТП, - ред.). Дай Бог ему здоровья и сил. Сейчас готовим его к перевозке из государственной больницы в частную клинику. Даст Бог, наши врачи и израильские специалисты его спасут. Это главное. Все остальное - второстепенно", - заявил Шуфрич.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 26 августа произошло ДТП при участии сына народного депутата Нестора Шуфрича .