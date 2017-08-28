Южная Корея начнет наступление на КНДР в случае удара по Сеулу

MIGnews.com.ua

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна готова приступить к осуществлению наступательной операции против Корейской народно-демократической республики, если Пхеньян нанесет удар по Сеулу либо прибегнет к другой провокации. Об этом сообщает Yonhap .

Глава южнокорейского государства отдал распоряжение руководству вооруженных сил о подготовке плана наступательной операции, к которой страна планирует перейти, если Пхеньян решиться нанести удар по Сеулу.

"Я хочу реформ в структуре вооруженных сил, отвечающих требованиям современного боя, чтобы мы могли быстро переключиться на наступательную стратегию на случай, если Северная Корея совершит провокацию, которая пересечет крайнюю черту, или нанесет удар по столичному региону", - сказал президент Южной Кореи.