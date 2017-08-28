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Волкер о конфликте на Донбассе: Россия должна сделать свой выбор
28.08.2017 11:28

Волкер о конфликте на Донбассе: Россия должна сделать свой выбор

Решение по Украине позволит наладить отношения США и России. Такое мнение выразил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью Financial Times.

"Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема вредит им", - заявил американский дипломат.

При этом он подчеркнул. что российская сторона обязана выполнять Минские соглашения. Однако, по словам Волкера, РФ пытается "заморозить" конфликт на Донбассе. А это является причиной введения санкций.

"Откровенно говоря, с течением времени ситуация будет становиться хуже, а не лучше, - заявил Волкер. - Ситуация, когда дипломатические отношения, экономические отношения с Россией будут заморожены, это,  конечно, не то, чего хотела бы Россия. Я думаю, она должна сделать свой выбор".

Также американский чиновник отметил, что ситуацию на Донбассе необходимо решать, иначе она будет только ухудшаться.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Киев на празднование Дня независимости.

Теги материала: США, Россия, Украина, Донбасс, конфликт
Новости СМИ2
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