Волкер о конфликте на Донбассе: Россия должна сделать свой выбор

MIGnews.com.ua

Решение по Украине позволит наладить отношения США и России. Такое мнение выразил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью Financial Times .

"Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема вредит им", - заявил американский дипломат.

При этом он подчеркнул. что российская сторона обязана выполнять Минские соглашения. Однако, по словам Волкера, РФ пытается "заморозить" конфликт на Донбассе. А это является причиной введения санкций.

"Откровенно говоря, с течением времени ситуация будет становиться хуже, а не лучше, - заявил Волкер. - Ситуация, когда дипломатические отношения, экономические отношения с Россией будут заморожены, это, конечно, не то, чего хотела бы Россия. Я думаю, она должна сделать свой выбор".

Также американский чиновник отметил, что ситуацию на Донбассе необходимо решать, иначе она будет только ухудшаться.