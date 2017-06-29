Гладких заявил, что Луценко не вовремя решил снимать неприкосновенность с депутатов

MIGnews.com.ua

Политолог Валентин Гладких отметил, что все попытки Генеральной прокуратуры Украины установить законность - похвальны, при этом усомнился, что действия Генпрокуратуры нацелены именно на такой результат.

Подобное заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

По мнению политолога, заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с нескольких народных депутатов не данный момент несвоевременно, так как до конца последней пленарной недели в Верховной Раде перед каникулами осталось меньше недели.

"Я бы сделал акцент не на количестве ходатайств о снятии депутатской неприкосновенности, а на том, почему все это происходит на последней неделе заседаний. Все ходатайства должен рассмотреть регламентный комитет. При этом мы знаем также, что если хоть один из членов комитета не явится на заседание, инициатива "задохнется", - пояснил Гладких.

Помимо этого Гладких предположил, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий поставит вопрос о том, чтобы не закрывать сессию и продлить работу парламента, как это уже было неоднократно.

"Верховная Рада не может позволить себе уходить в отпуск в подобные моменты. Однако если сессию продлят, многие депутаты просто перестанут собираться на сессии, а уедут отдыхать", - заключил политолог.