Присяжные признали Дадаева виновным в убийстве Немцова

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 июня, коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными всех пятерых подсудимых по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, передает "Интерфакс".

Присяжные вынесли вердикт, что киллер Заур Дадаев, а также Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым приняли непосредственное участие в исполнении убийства примерно в 23:31 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста.

Еще трое фигурантов дела, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, принимали участие в подготовке убийства. По версии следствия, они осуществляли слежку за Немцовым и помогли исполнителям скрыться с места преступления.

По версии следствия, Дадаев согласился убить Немцова за вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей (около 255 тысяч долларов).

Исходя из голосования по виновности или невиновности четырех из пяти подсудимых, кроме Дадаева, присяжные сделали вывод, что фигуранты дела не заслуживают снисхождения. Двое из десяти присяжных сочли, что Дадаев заслуживает снисхождения.