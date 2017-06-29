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Неизвестный мужчина заплатил 11 млн грн за завтрак с Деевой
29.06.2017 17:06

Неизвестный мужчина заплатил 11 млн грн за завтрак с Деевой

В четверг, 29 июня, Елена Фисюн приобрела за 11 миллионов гривен лот на сайте публичных закупок Prozorro, который предоставляет право на завтрак с заместителем главы МВД Анастасией Деевой, передает Страна.ua.

"Завтракать пойду не я, я представитель. Стоимость правильная. Это решала не я, а мужчина, который пойдет с Анастасией ужинать (на самом деле завтракать. - Прим.ред.)", - сказала Фесюн.

При этом представитель состоятельного покупателя отметила, что ее клиент воспринимает встречу с Деевой как свидание. Раскрыть личность покупателя завтрака Фисюн отказалась, но указала, что мужчина не знаком с Анастасией лично.

"Когда завтрак состоится, это (его имя) не будет тайной", - сказала она, добавив, что в качестве мотива для покупки тендера с Деевой для неизвестного мужчины была "встреча в неформальной обстановке".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в рамках благотворительного аукциона, 12 июня, на сайте ProZorro.sale появился новый лот - завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасией Деевой.

Теги материала: МВД, Арсен Аваков, завтрак, ProZorro
Новости СМИ2
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