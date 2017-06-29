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СМИ: депутатской неприкосновенности может лишиться Михаил Добкин
29.06.2017 16:32

СМИ: депутатской неприкосновенности может лишиться Михаил Добкин

В четверг, 29 июня, стало известно, что следующим народным депутатом, с которого будет снята депутатская неприкосновенность, может стать представитель фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, передает "Украинская правда", со ссылкой на собственные источники.

Немногим ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал, что ГПУ готовит представление на снятие неприкосновенности с одного из парламентариев, однако фамилию подозреваемого генпрокурор не назвал.

"В День Конституции работаем над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата. Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул ВР. Надеюсь, что большинство депутатов найдет возможность положительно проголосовать на комитете и в зале, чтобы правоохранители имели возможность установить истину", - говорится в посте Луценко.

Ранее говорилось, что Генеральная прокуратура подозревает Михаила Добкина и Геннадия Кернеса в создании преступной группировки, которая занималась хищением государственного имущества, используя служебное положение.

16 сентября 2016 года правоохранители провели одновременные обыски в горсовете Харькова, а также в помещениях мэра города Геннадия Кернеса и депутата от Оппозиционного блока, экс-мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

По словам Луценко, обыски осуществлены в рамках расследования дела о незаконном выделении 650 гектаров харьковской земли властями города.

28 июня 2017 года стало известно, что по результатам новых обысков в помещении Харьковского горсовета изъяты документы, содержащие данные о незаконности выделения земельных участков, а также сведения о лицах, причастных к совершению преступления.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада Украины в ближайшее время должна отменить депутатскую неприкосновенность.

Теги материала: Добкин, Юрий Луценко, ГПУ, депутатская неприкосновенность
Новости СМИ2
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