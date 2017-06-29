СМИ: депутатской неприкосновенности может лишиться Михаил Добкин

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 июня, стало известно, что следующим народным депутатом, с которого будет снята депутатская неприкосновенность, может стать представитель фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, передает " Украинская правда ", со ссылкой на собственные источники.

Немногим ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал, что ГПУ готовит представление на снятие неприкосновенности с одного из парламентариев, однако фамилию подозреваемого генпрокурор не назвал.

"В День Конституции работаем над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата. Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул ВР. Надеюсь, что большинство депутатов найдет возможность положительно проголосовать на комитете и в зале, чтобы правоохранители имели возможность установить истину", - говорится в посте Луценко.

Ранее говорилось, что Генеральная прокуратура подозревает Михаила Добкина и Геннадия Кернеса в создании преступной группировки , которая занималась хищением государственного имущества, используя служебное положение.

16 сентября 2016 года правоохранители провели одновременные обыски в горсовете Харькова, а также в помещениях мэра города Геннадия Кернеса и депутата от Оппозиционного блока, экс-мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

По словам Луценко, обыски осуществлены в рамках расследования дела о незаконном выделении 650 гектаров харьковской земли властями города.

28 июня 2017 года стало известно, что по результатам новых обысков в помещении Харьковского горсовета изъяты документы, содержащие данные о незаконности выделения земельных участков, а также сведения о лицах, причастных к совершению преступления.