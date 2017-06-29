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Суд отложил рассмотрения дела Виктора Януковича
29.06.2017 16:01

Суд отложил рассмотрения дела Виктора Януковича

В четверг, 29 июня, Оболонский районный суд Киева перенес  рассмотрение дела против бывшего Президента Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, на 10:00 6 июля, передает Интерфакс-Украина.

Такое заявление сделал председательствующий судья Владислав Девятко после часового перерыва, во время которого суд заслушал позиции обвинения и защиты относительно порядка допроса свидетелей и изучения доказательств.

"Следующее заседание состоится в 10:00 6 июля", - сказал Девятко, уточнив, что на заседании суд начнет изучение доказательств и материалов, предоставленных как стороной обвинения, так и стороной защиты, а затем определится с вопросом допроса свидетелей обвинения и защиты.

При этом прокуроры предложили сначала допросить свидетелей стороны обвинения и изучить доказательства обвинения, а затем допросить свидетелей со стороны защиты и изучить доказательства, предоставленные адвокатами.

Судья Девятко акцентировал на том, что решение о вызове тех или иных свидетелей на заседание будет приниматься по результатам изучения документов и других доказательств обвинения и защиты и, попросил стороны процесса подготовить аргументированные ходатайства о целесообразности вызова тех или иных свидетелей.

Также судья настоял, что участники процесса должны открыть и показать друг другу имеющиеся у них доказательства и документы.

После этого прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко отметил, что по мнению стороны обвинения, у защиты практически нет никаких доказательств, поскольку, если бы они были, их следовало продемонстрировать обвинению.

Как сообщал MIGnews.com.ua, утром 29 июня, Оболонский районный суд Киева открыл заочное судебное разбирательство по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Теги материала: Виктор Янукович, суд, госизмена, прокуратура
Новости СМИ2
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