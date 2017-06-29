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Политолог заявил, что у США нет оснований предоставлять летальное оружие Украине
29.06.2017 15:34

Эксклюзив  Политолог заявил, что у США нет оснований предоставлять летальное оружие Украине  Видеорепортаж

В четверг, 29 июня, политолог Вадим Карасев выразил мнение, что у Соединенных Штатов Америки нет оснований предоставлять летальное оружие украинской стороне. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Вопрос о предоставлении летального оружия Украине остается. Пока что оснований нет", - отметил политолог.

Единственный вариант, по мнению Карасева, когда США предоставят тяжелое оружие Украине - это открытое наступление со стороны Российской Федерации.

"Крупных боевых действий на востоке Украины нет. В ближайшее время Россия вряд ли будет пытаться совершить крупное наступление. Вот когда она это сделает, тогда Запад и примет такое решение, в первую очередь США", - уверен Карасев.

Кроме того, политолог заявил, что это обсуждается в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина для того, чтобы снизить "градус критики" после их встречи.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 25 июня, президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство США готово решить вопрос с предоставлением Украине оборонительного оружия еще до конца нынешнего бюджетного года.

Теги материала: видео, Вадим Карасев, политолог, летальное оружие, США, Россия
Новости СМИ2
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