Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Прокуратура намерена требовать увеличения залога для Гужвы до 3,2 млн грн.
29.06.2017 14:44

Прокуратура намерена требовать увеличения залога для Гужвы до 3,2 млн грн.

В четверг, 29 июня, прокуратура города Киева заявила, что будет обжаловать решение  Шевченковским райсудом столицы по мере пресечения которая была избрана для руководителю интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы.  Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Не соглашаясь с решением суда относительно размера залога, который является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, прокуратура столицы подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 544 тыс. грн до 3,2 млн гривен", - сказано в сообщении.

Апелляционная жалоба прокуратуры направлена в Апелляционный суд г. Киева для принятия решения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 26 июня, установленный Шевченковским судом города Киева залог за главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву в размере 544 тысяч гривен, внесла его заместитель Светлана Крюкова. Из Лукьяновского следственного изолятора Гужву выпустили день спустя, 27 июня. Гужва заявил, что по его сведениям, власти готовят еще два уголовных производства персонально против него и против редакции издания.

Теги материала: Гужва, прокуратура, залог
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Суд начал заочное производство по делу о госизмене Януковича
Важное
Суд начал заочное производство по делу о госизмене Януковича
Гужва: Тюрьма - это очень интересный жизненный опыт
Важное
Гужва: Тюрьма - это очень интересный жизненный опыт  Видеорепортаж
Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"
Важное
Эксклюзив  Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"  Видеорепортаж
Прокуратура привлечет NASA к расследованию строительства Керченского моста
Важное
Прокуратура привлечет NASA к расследованию строительства Керченского моста
Главреда "Страны.ua" Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО
Важное
Главреда "Страны.ua" Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО  Фоторепортаж
В САП не смогли найти доказательств причастности Манафорта к "амбарной книге" ПР
Важное
В САП не смогли найти доказательств причастности Манафорта к "амбарной книге" ПР

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось
Эксклюзив  На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось  Видеорепортаж
29.06.2017
Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
Эксклюзив  Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
29.06.2017
Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"
Эксклюзив  Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"  Видеорепортаж
28.06.2017
Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам
Эксклюзив  Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам  Видеорепортаж
28.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика