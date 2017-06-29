Прокуратура намерена требовать увеличения залога для Гужвы до 3,2 млн грн.

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 июня, прокуратура города Киева заявила, что будет обжаловать решение Шевченковским райсудом столицы по мере пресечения которая была избрана для руководителю интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Не соглашаясь с решением суда относительно размера залога, который является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, прокуратура столицы подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 544 тыс. грн до 3,2 млн гривен", - сказано в сообщении.

Апелляционная жалоба прокуратуры направлена в Апелляционный суд г. Киева для принятия решения.