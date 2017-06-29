Прокуратура намерена требовать увеличения залога для Гужвы до 3,2 млн грн.

В четверг, 29 июня, прокуратура города Киева заявила, что будет обжаловать решение Шевченковским райсудом столицы по мере пресечения которая была избрана для руководителю интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
"Не соглашаясь с решением суда относительно размера залога, который является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, прокуратура столицы подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 544 тыс. грн до 3,2 млн гривен", - сказано в сообщении.
Апелляционная жалоба прокуратуры направлена в Апелляционный суд г. Киева для принятия решения.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 26 июня, установленный Шевченковским судом города Киева залог за главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву в размере 544 тысяч гривен, внесла его заместитель Светлана Крюкова. Из Лукьяновского следственного изолятора Гужву выпустили день спустя, 27 июня. Гужва заявил, что по его сведениям, власти готовят еще два уголовных производства персонально против него и против редакции издания.