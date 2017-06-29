Guardian: Ущерб Евросоюза от Brexit оценивается в €20 миллиардов

MIGnews.com.ua

Выход Великобритании из состава Европейского союза может нанести бюджету ЕС ущерб в размере 20 миллиардов евро, пишет The Guardian .

Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер заявил, что руководство ЕС намерено восполнить недостающую сумму в бюджете за счет введения дополнительных налогов.

По его словам, Великобритания вкладывала в бюджет ЕС большую сумму, чем получала в ответ. В связи с этим дефицит будет равняться сумме 10-11 миллиардов евро в год. Однако он увеличится из-за финансирования новых инициатив в сферах обороны и безопасности.

"Покидающая Евросоюз Великобритания "была (членом ЕС, - ред.), которая вкладывала в общий бюджет больше, чем получала, несмотря на договоренность Тэтчер о частичном возвращении средств, поэтому наш дефицит составит 10-11 миллиардов евро в год", - указал он.