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Guardian: Ущерб Евросоюза от Brexit оценивается в €20 миллиардов
29.06.2017 14:00

Guardian: Ущерб Евросоюза от Brexit оценивается в €20 миллиардов

Выход Великобритании из состава Европейского союза может нанести бюджету ЕС ущерб в размере 20 миллиардов евро, пишет The Guardian.

Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер заявил, что руководство ЕС намерено восполнить недостающую сумму в бюджете за счет введения дополнительных налогов.

По его словам, Великобритания вкладывала в бюджет ЕС большую сумму, чем получала в ответ. В связи с этим дефицит будет равняться сумме 10-11 миллиардов евро в год. Однако он увеличится из-за финансирования новых инициатив в сферах обороны и безопасности.

"Покидающая Евросоюз Великобритания "была (членом ЕС, - ред.), которая вкладывала в общий бюджет больше, чем получала, несмотря на договоренность Тэтчер о частичном возвращении средств, поэтому наш дефицит составит 10-11 миллиардов евро в год", - указал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что она пока не будет предлагать законопроекты о проведении еще одного референдума о независимости страны

Теги материала: Евросоюз, Brexit, бюджет, потери, пополнение
Новости СМИ2
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