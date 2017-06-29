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Украина начала председательствовать в ОЧЭС
29.06.2017 12:57

Украина начала председательствовать в ОЧЭС

В четверг, 29 июня, Украина начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества. Об этом  сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в своем Twitter-аккаунте.

"Сегодня Украина принимает председательство в ОЧЭС. Украинскую делегацию возглавляет первый заместитель министра Вадим Пристайко", говорится в сообщении.

В то же время Пристайко озвучил приоритеты председательства Украины.

"Вадим Пристайко на заседании Совета МИД ОЧЭС: экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии. Председательство Украины в ОЧЭС пройдет под лозунгом: "К миру, стабильности и процветанию", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Российская Федерация выкачала почти три миллиарда кубометров газа из украинских месторождений на шельфе Черного моря.

Теги материала: Украина, МИД, Черное море, сотрудничество
Новости СМИ2
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