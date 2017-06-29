Украина начала председательствовать в ОЧЭС

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 июня, Украина начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в своем Twitter-аккаунте.

"Сегодня Украина принимает председательство в ОЧЭС. Украинскую делегацию возглавляет первый заместитель министра Вадим Пристайко", говорится в сообщении.

В то же время Пристайко озвучил приоритеты председательства Украины.

"Вадим Пристайко на заседании Совета МИД ОЧЭС: экономическое сотрудничество в регионе Черного моря стало заложником российской агрессии. Председательство Украины в ОЧЭС пройдет под лозунгом: "К миру, стабильности и процветанию", - говорится в сообщении.