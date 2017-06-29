Полторак поедет в Брюссель на встречу со Столтенбергом

MIGnews.com.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак намерен встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса.

Согласно имеющейся информации глава украинского оборонного ведомства должен посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе во время своей рабочей поездки, которая запланирована на 30 июня.

Кроме этого в этот день не запланировано никаких мероприятий при участии представителей медиа.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром обороны Украины Степаном Полтораком в пятницу, 30 июня, 2017 года", - говорится в сообщении.