Полторак поедет в Брюссель на встречу со Столтенбергом

Министр обороны Украины Степан Полторак намерен встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альянса.
Согласно имеющейся информации глава украинского оборонного ведомства должен посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе во время своей рабочей поездки, которая запланирована на 30 июня.
Кроме этого в этот день не запланировано никаких мероприятий при участии представителей медиа.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром обороны Украины Степаном Полтораком в пятницу, 30 июня, 2017 года", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в июле 2017 года в Украину с визитом прибудет генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.