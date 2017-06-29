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Суд начал заочное производство по делу о госизмене Януковича
29.06.2017 12:27

Суд начал заочное производство по делу о госизмене Януковича

В четверг, 29 июня, Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно проведения заочного судебного разбирательства по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает NewsOne.

По полученным данным, это решение было принято после того, как судьи провели час в комнате для совещаний. Таким образом, около 11:50 председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что Януковича будут судить заочно.

"По ходатайству прокурора, к которому добавляются материалы о том, что обвиняемый знал или должен был знать о начатом производстве, суд постановляет об осуществлении специального судебного производства в отношении обвиняемого", - заявил Девятко.

Вместе с тем судья отметил, что бывший президент скрывается от правосудия на территории России и отказывается даже от видеосвязи с судом, поэтому заочный процесс является самым удобным вариантом.

Стоит отметить, что после этого обвинение начало зачитывать обвинительное заключение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что его подзащитный не явился в четверг, 29 июня, на заседание суда по делу о государственной измене по уважительным причинам.

Теги материала: Виктор Янукович, суд, госизмена, прокуратура
Новости СМИ2
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