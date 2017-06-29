Суд начал заочное производство по делу о госизмене Януковича

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 июня, Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно проведения заочного судебного разбирательства по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает NewsOne .

По полученным данным, это решение было принято после того, как судьи провели час в комнате для совещаний. Таким образом, около 11:50 председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что Януковича будут судить заочно.

"По ходатайству прокурора, к которому добавляются материалы о том, что обвиняемый знал или должен был знать о начатом производстве, суд постановляет об осуществлении специального судебного производства в отношении обвиняемого", - заявил Девятко.

Вместе с тем судья отметил, что бывший президент скрывается от правосудия на территории России и отказывается даже от видеосвязи с судом, поэтому заочный процесс является самым удобным вариантом.

Стоит отметить, что после этого обвинение начало зачитывать обвинительное заключение.