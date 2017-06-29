Евровидение-2017: против Украины введут санкции из-за скандала с Самойловой

Европейский вещательный союз намерен применить санкции к Национальной общественной телекомпании Украины. Это вызвано тем, что украинская сторона не смогла организовать выступление на Евровидении-2017 участницы от Российской Федерации Юлии Самойловой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания.
"Утро началось с не очень приятных новостей для UA:PBC (англ.National Public Broadcasting Company of Ukraine, рус.Национальная общественная телекомпания Украины, - ред.). Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в Евровидении 2017 участницы от РФ Юлии Самойловой"", - указал он.
При этом Аласания выразил сомнения относительно того, захочет ли Служба безопасности Украины, запретившая Самойловой въезд в Украину, разделить с НОТУ санкции.
По его словам, ЕВС готовит свой собственный иск, чтобы наказать НОТУ по политическим причинам.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, причиной ареста 15 миллионов евро, которые Украина внесла как гарантию подготовки и проведения "Евровидения-2017", мог стать иск, поданный европейским информационным телеканалом Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины.