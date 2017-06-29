Евровидение-2017: против Украины введут санкции из-за скандала с Самойловой

MIGnews.com.ua

Европейский вещательный союз намерен применить санкции к Национальной общественной телекомпании Украины. Это вызвано тем, что украинская сторона не смогла организовать выступление на Евровидении-2017 участницы от Российской Федерации Юлии Самойловой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания.

"Утро началось с не очень приятных новостей для UA:PBC (англ.National Public Broadcasting Company of Ukraine, рус.Национальная общественная телекомпания Украины, - ред.). Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в Евровидении 2017 участницы от РФ Юлии Самойловой"", - указал он.

При этом Аласания выразил сомнения относительно того, захочет ли Служба безопасности Украины, запретившая Самойловой въезд в Украину, разделить с НОТУ санкции.

По его словам, ЕВС готовит свой собственный иск, чтобы наказать НОТУ по политическим причинам.