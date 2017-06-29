Мэттис: Путин причинил много вреда за пределами России

MIGnews.com.ua

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис во время выступления по случаю 70-летия "Плана Маршалла" по восстановлению Европы после Второй мировой войны заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин нанес много вреда за пределами своей страны, пишет Радио Свобода .

"Разочарованным людям нужно вдохновение. Таких людей сегодня в России миллионы. Но ущерб, причиненный российским лидером за пределами границ России, не вернет успехов и надежд", - заявил американский министр.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал наладить отношения с Москвой, если его изберут президентом. Однако после вступления в должность риторика Трампа стала более традиционной для республиканцев, а отношения с РФ пока что наладить так и не удалось.

Как сообщал MIGnews.com.uа, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит ответные меры на санкции США, введенные в отношении РФ в декабре 2016 года.