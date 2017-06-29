Мэттис: Путин причинил много вреда за пределами России

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис во время выступления по случаю 70-летия "Плана Маршалла" по восстановлению Европы после Второй мировой войны заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин нанес много вреда за пределами своей страны, пишет Радио Свобода.
"Разочарованным людям нужно вдохновение. Таких людей сегодня в России миллионы. Но ущерб, причиненный российским лидером за пределами границ России, не вернет успехов и надежд", - заявил американский министр.
Стоит отметить, что во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал наладить отношения с Москвой, если его изберут президентом. Однако после вступления в должность риторика Трампа стала более традиционной для республиканцев, а отношения с РФ пока что наладить так и не удалось.
Как сообщал MIGnews.com.uа, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит ответные меры на санкции США, введенные в отношении РФ в декабре 2016 года.