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В МИД России заявили, что готовят ответные санкции в отношении США
29.06.2017 10:34

В МИД России заявили, что готовят ответные санкции в отношении США

Россия готовит ответные меры на санкции США, введенные в отношении РФ в декабре 2016 года, Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в министерстве иностранных дел. Это (ответ, - ред.) будет иметь очень солидную базу проработки, и они об этом прекрасно знают, мы им об этом неоднократно говорили", - цитирует Захарову Интерфакс-Украина.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что администрация Дональда Трампа обещала проработать ключевые вопросы и предоставить и российский стороне до намечавшейся на 23 июня встречи заместителей руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Рябкова и Томаса Шэннона.

"Один из этих вопросов - крупнейший вопрос на том уровне, на котором должна была проходить встреча, это вопрос с российской собственностью в США, на которую наложен арест. Была договоренность о предоставлении своих наработок, по которым две стороны могли бы начать работать в ходе этой встречи, которая планировалась в Санкт-Петербурге. Этого ничего сделано не было, плюс еще целый пакет санкционных вещей. Все это не оставляло других вариантов, кроме как отложить встречу", - заявила Захарова.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект по антироссийским санкциям, тем самым направив его на обсуждение в профильный комитет Палаты представителей Конгресса США. 

 

 

Теги материала: Россия, МИД, США, санкции, Мария Захарова
Новости СМИ2
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