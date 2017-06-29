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Пентагон: В Кремле убеждены в намерении США сменить режим в России
29.06.2017 09:59

Пентагон: В Кремле убеждены в намерении США сменить режим в России

В Соединненых Штатах Америки обнародовали доклад, в котором отмечается уверенность российских властей в намерении Вашингтона сменить режим в России, сообщает Associated Press.

Согласно документу, в Кремле не доверяют намерению США "продвигать демократию во всем мире". При этом отмечается, что Москва расценивает это намерение как навязывание единого набора ценностей.

"В Кремле убеждены, что США закладывают основу для смены режима в России; уверенность в этом укрепилась в связи с событиями в Украине", - говорится в документе.

При этом под событиями в Украине подразумевается Революция достоинства. В докладе отмечается, что в Кремле уверены в причастности США к свержению президента Виктора Януковича.

По мнению директора разведывательного управления Пентагона Винсента Стюарта, Россия за 10 лет может попытаться закрепить свои позиции на мировой арене. В это время может произойти виток "глобальной идеологической борьбы", во время которой  РФ может использовать армию для "обеспечения стабильности на своих условиях".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, власти России приняли решение отозвать посла в Вашингтоне Сергея Кисляка.

Теги материала: США, Россия, доклад, угроза, власть
Новости СМИ2
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