Россия назвала вымыслом украинских пропагандистов захват военного РФ в плен на Донбассе

MIGnews.com.ua

В министерстве обороны Российской Федерации назвали фейком сообщения в СМИ о захвате в плен российского военного Виктора Агеева в Луганской области, пишет РИА Новости .

По имеющейся в оборонном ведомстве информации, Агеев действительно проходил службу в вооруженных силах РФ. Тем не менее, в 2016 году он согласно установленным правилам уволился в запас. После этого Агеев не возобновлял контракт с ВС РФ.

"Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов".

Как подтверждение своих слов, в минобороны сообщают о наличии на второй странице военного билета Агеева отметки об увольнении в запас в мае 2016 года.