Президент Бразилии отменил визит на саммит G20

Президент Бразилии Мишел Темер не приедет на саммит G20, который будет проходить в Гамбурге 7-8 июля, пишет Новое время.
Официальная причина отказа остается неизвестной, однако это может быть связано с политическим кризисом в стране. Ведь президента обвиняют в незаконном финансировании президентской кампании 2014 года, когда главой государства была избрана Дилма Роуссефф.
Как сообщал MIGnews.com.ua, против президента Бразилии Мишела Темера было выдвинуто официальное обвинение в коррупции. Генеральный прокурор страны Родриго Жанот обратился в Федеральный верховный суд с запросом о предъявлении обвинений.
В Бразилии 22 мая прошли массовые акции протеста. Граждане требовали, чтобы президент Мишел Темер ушел в отставку. Также люди выступали за досрочные выборы.