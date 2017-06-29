Президент Бразилии отменил визит на саммит G20

MIGnews.com.ua

Президент Бразилии Мишел Темер не приедет на саммит G20, который будет проходить в Гамбурге 7-8 июля, пишет Новое время .

Официальная причина отказа остается неизвестной, однако это может быть связано с политическим кризисом в стране. Ведь президента обвиняют в незаконном финансировании президентской кампании 2014 года, когда главой государства была избрана Дилма Роуссефф.

Как сообщал MIGnews.com.ua, против президента Бразилии Мишела Темера было выдвинуто официальное обвинение в коррупции . Генеральный прокурор страны Родриго Жанот обратился в Федеральный верховный суд с запросом о предъявлении обвинений.