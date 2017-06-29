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Италия пригрозила закрыть порты из-за мигрантов
29.06.2017 08:23

Италия пригрозила закрыть порты из-за мигрантов

Власти Италии готовы запретить иностранным судам высаживать в итальянских портах мигрантов. Такое заявление сделал представитель Италии в Европейском союзе Маурицио Массари, пишет Новое время.

По словам итальянского политика, в первую очередь это касается кораблей, которые привозят мигрантов в Европу через Средиземное море.

Неприемлемо, что все суда, совершающие поисково-спасательные операции в Средиземном море, имеют доступ к портам Италии. Мы можем запретить вход судам, которые не ходят под итальянским флагом или не входят в состав миссии ЕС, - заявил Массари.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 26 июня, в Средиземном море спасли приблизительно пять тысяч мигрантов, однако три человека погибли. 

 

Теги материала: Италия, мигранты, порт, судно
Новости СМИ2
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