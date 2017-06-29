Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Сенат США одобрил проект военного бюджета
29.06.2017 07:59

Сенат США одобрил проект военного бюджета

В Соединенных Штатах Америки профильный комитет Сената поддержал проект военного бюджета на 2018 финансовый год, пишет РБК-Украина.

Согласно документу, Америка потратит на нужды Пентагона 640 миллиардов долларов. Еще 60 миллиардов долларов пойдут на военные операции за рубежом.

По мнению главы комитета республиканец Джона Маккейна, данный проект является началом восстановления американских вооруженных сил после шести лет "ужасающих сокращений финансирования".

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри сообщил, что Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине военную помощь, в том числе летальным оружием.

Теги материала: США, сенат, бюджет, Пентагон, Джон Маккейн
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Мэттис: Путин причинил много вреда за пределами России
Важное
Мэттис: Путин причинил много вреда за пределами России
В МИД России заявили, что готовят ответные санкции в отношении США
Важное
В МИД России заявили, что готовят ответные санкции в отношении США
Пентагон: В Кремле убеждены в намерении США сменить режим в России
Важное
Пентагон: В Кремле убеждены в намерении США сменить режим в России
В трудовых лагерях Китая и России работают до 80 тысяч граждан КНДР
Важное
В трудовых лагерях Китая и России работают до 80 тысяч граждан КНДР
В США появилось подтверждение получения фирмой Манафорта $17 млн от ПР
Важное
В США появилось подтверждение получения фирмой Манафорта $17 млн от ПР
Макрон и Трамп намерены объединить усилия в случае еще одной химатаки в Сирии
Важное
Макрон и Трамп намерены объединить усилия в случае еще одной химатаки в Сирии

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
Эксклюзив  Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
29.06.2017
Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"
Эксклюзив  Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"  Видеорепортаж
28.06.2017
Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам
Эксклюзив  Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам  Видеорепортаж
28.06.2017
В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве
Эксклюзив  В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве  Видеорепортаж
28.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика