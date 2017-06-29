Сенат США одобрил проект военного бюджета

MIGnews.com.ua

В Соединенных Штатах Америки профильный комитет Сената поддержал проект военного бюджета на 2018 финансовый год, пишет РБК-Украина .

Согласно документу, Америка потратит на нужды Пентагона 640 миллиардов долларов. Еще 60 миллиардов долларов пойдут на военные операции за рубежом.

По мнению главы комитета республиканец Джона Маккейна, данный проект является началом восстановления американских вооруженных сил после шести лет "ужасающих сокращений финансирования".