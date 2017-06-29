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Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
29.06.2017 07:49

Эксклюзив  Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат

Правоохранители раскрыли убийство известного журналиста Павла Шеремета, которое произошло в июле 2016 года. Об этом заявил политический эксперт, журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала NewsOne.

По полученным данным, следствие установило личность подозреваемого в совершении преступления и обладает информацией о мотивах убийства.

"Убийство Павла Шеремета раскрыто, но о нем не говорят. Почему не говорят о том, что известен убийца Шеремета, мотивы, известно вообще все?" - заявил Гордон.

При этом он подчеркнул, что к убийству журналиста Российская Федерация не имеет никакого отношения - его смерть является результатом "внутренних разборок".

Как сообщал MIGnews.com.ua, пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что правоохранительные органы уже девять месяцев расследуют убийство журналиста Павле Шеремета.

Теги материала: Шеремет, убийство, правоохранители
Новости СМИ2
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