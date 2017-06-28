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Гужва: Тюрьма - это очень интересный жизненный опыт
28.06.2017 21:54

Гужва: Тюрьма - это очень интересный жизненный опыт  Видеорепортаж

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва рассказал о своих впечатлениях от пребывания в тюрьме во время прямого эфира "Большого интервью" на телеканале NewsOne.

По словам Гужвы, пребывание в тюрьме очень сильно расширяет сознание относительно того, что на самом деле происходит в Украине.

"Тюрьма - есть тюрьма. Условия там, конечно же, оставляют желать лучшего. Там находятся разные люди с разными судьбами и историями. Это очень интересный жизненный опыт и я никому не пожелаю его приобретать. Дай боже, чтобы как можно меньше людей познакомилось с этим опытом", - поделился главред.

Как сообщал MIGnews.com.ua, интернет-издание "Страна.ua." не позже осени этого года выйдет на уровень самоокупаемости, то есть расходы будут полностью покрываться личными доходами предприятия. Об этом заявил главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва в эфире "Большого интервью" на телеканале NewsOne.

Теги материала: Гужва, тюрьма, опыт
Новости СМИ2
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