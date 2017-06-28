Гужва: Тюрьма - это очень интересный жизненный опыт

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Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва рассказал о своих впечатлениях от пребывания в тюрьме во время прямого эфира "Большого интервью" на телеканале NewsOne.

По словам Гужвы, пребывание в тюрьме очень сильно расширяет сознание относительно того, что на самом деле происходит в Украине.

"Тюрьма - есть тюрьма. Условия там, конечно же, оставляют желать лучшего. Там находятся разные люди с разными судьбами и историями. Это очень интересный жизненный опыт и я никому не пожелаю его приобретать. Дай боже, чтобы как можно меньше людей познакомилось с этим опытом", - поделился главред.