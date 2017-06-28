Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"

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Интернет-издание "Страна.ua." не позже осени этого года выйдет на уровень самоокупаемости, то есть расходы будут полностью покрываться личными доходами предприятия. Об этом заявил главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва в эфире "Большого интервью" на телеканале NewsOne.

"Сайт "Страна.ua." – это очень малобюджетный проект, поэтому моих личных средств на данном этапе достаточно, чтобы поддерживать его развитие", - отметил главред "Страна.ua".

Ко всему он добавил, что благодаря росту посещаемости сайта и в связи с расширением аудитории у "Страна.ua." растут доходы. "Я рассчитываю, что не позже осени сайт выйдет на самоокупаемость", - сказал Гужва.