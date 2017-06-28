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Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам
28.06.2017 16:38

Эксклюзив  Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам  Видеорепортаж

Хакерская атака, которая распространилась по всей Украине, поразила ряд стратегически важных предприятий страны. Об этом заявила советник вице-премьер-министра Украина, правозащитница Анна Свириденко в эксклюзивном интервью телеканалу NewsOne.

По ее словам, события с вирусом Petya.A и убийством полковника Максима Шаповала в Киеве вызывают массу вопросов к СБУ и Департаменту киберполиции.

"В Украине идет война, а у нас спокойно подрывают силовиков высшего ранга в центре столицы. Проблема в том, что наши силовики по уши нагружены слежкой за конкурентами действующей власти, за патриотами, к сожалению", - сказала Свириденко.

"Что касается кибератаки, то я считаю, что это было сделано по экономическим соображениям  - нанести вред именно целой стране, а не отдельным компаниям. Скорее всего, эта атака приведет к огромным экономическим убыткам", - подчеркнула советник.

Также, по ее словам, вирусная хакерская атака продемонстрировала и только подтвердила слабость Украины в киберпространстве.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, ранее в Кабмине сообщили, что хакерская атака на корпоративные сети и сети органов украинской власти, которая произошла во вторник, 27 июня, остановлена, ситуация находится под полным контролем специалистов по кибербезопасности.

Тем временем, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс намерен помочь Украине в защите от кибернетических атак и с этой целью создал трастовый фонд по кибербезопасности..

Теги материала: кибератака, экономика, СБУ, видео
Новости СМИ2
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