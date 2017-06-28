Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам

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Хакерская атака, которая распространилась по всей Украине, поразила ряд стратегически важных предприятий страны. Об этом заявила советник вице-премьер-министра Украина, правозащитница Анна Свириденко в эксклюзивном интервью телеканалу NewsOne .

По ее словам, события с вирусом Petya.A и убийством полковника Максима Шаповала в Киеве вызывают массу вопросов к СБУ и Департаменту киберполиции.

"В Украине идет война, а у нас спокойно подрывают силовиков высшего ранга в центре столицы. Проблема в том, что наши силовики по уши нагружены слежкой за конкурентами действующей власти, за патриотами, к сожалению", - сказала Свириденко.

"Что касается кибератаки, то я считаю, что это было сделано по экономическим соображениям - нанести вред именно целой стране, а не отдельным компаниям. Скорее всего, эта атака приведет к огромным экономическим убыткам", - подчеркнула советник.

Также, по ее словам, вирусная хакерская атака продемонстрировала и только подтвердила слабость Украины в киберпространстве.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, ранее в Кабмине сообщили, что хакерская атака на корпоративные сети и сети органов украинской власти , которая произошла во вторник, 27 июня, остановлена, ситуация находится под полным контролем специалистов по кибербезопасности.