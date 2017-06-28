НАТО создала трастовый фонд по кибербезопасности для помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс намерен помочь Украине в защите от кибернетических атак. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюссел, передают Українські Новини.
"НАТО помогает Украине, с этой целью был создан трастовый фонд по кибербезопасности. Атака, которую мы видели, существенно повышает важность поддержки Украины. Мы продолжим это делать и это важная часть нашего сотрудничества", - сказал Столтенберг.
По его словам, последние кибератаки, которые произошли в мае и на этой неделе, подтверждают необходимость активизации усилий в сфере киберобороны, в том числе активизацию работы с партнерами альянса.
Как сообщал MIGnrews.com.ua, ранее в Кабмине сообщили, что хакерская атака на корпоративные сети и сети органов украинской власти, которая произошла во вторник, 27 июня, остановлена, ситуация находится под полным контролем специалистов по кибербезопасности.
Также позже стало известно, что компьютерный вирус, который совершил самую крупную хакерскую атаку в Украине, распространился на компьютерные сети Испании, Индии и Литвы.