НАТО создала трастовый фонд по кибербезопасности для помощи Украине

MIGnews.com.ua

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс намерен помочь Украине в защите от кибернетических атак. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюссел, передают Українські Новини.

"НАТО помогает Украине, с этой целью был создан трастовый фонд по кибербезопасности. Атака, которую мы видели, существенно повышает важность поддержки Украины. Мы продолжим это делать и это важная часть нашего сотрудничества", - сказал Столтенберг.

По его словам, последние кибератаки, которые произошли в мае и на этой неделе, подтверждают необходимость активизации усилий в сфере киберобороны, в том числе активизацию работы с партнерами альянса.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, ранее в Кабмине сообщили, что хакерская атака на корпоративные сети и сети органов украинской власти , которая произошла во вторник, 27 июня, остановлена, ситуация находится под полным контролем специалистов по кибербезопасности.

Также позже стало известно, что компьютерный вирус, который совершил самую крупную хакерскую атаку в Украине, распространился на компьютерные сети Испании, Индии и Литвы.