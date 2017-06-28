Совет ЕС подтвердил продление санкций против России

MIGnews.com.ua

В среду, 28 июня, Совет Европейского союза принял решение о продлении санкций против Российской Федерации до 31 января 2018 года, передают Українські Новини .

"28 июня 2017 года Совет продолжил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 января 2018 года", - сообщили в пресс-службе Совета Европейского союза.

Как известно, впервые такие меры были приняты 31 июля 2014 года в качестве ответа на действия Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Украине, тогда санкции ввели на один год.

Экономические санкции включают ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала Европейского союза для пяти основных государственных мажоритарных компаний и их дочерних обществ. Также доступ ограничен для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.

Кроме того, ограничения затрагивают введения запрета на экспорт и импорт на торговлю оружием, установления запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в Российской Федерации и ограничивают доступ РФ к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.