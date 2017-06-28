Совет ЕС подтвердил продление санкций против России

В среду, 28 июня, Совет Европейского союза принял решение о продлении санкций против Российской Федерации до 31 января 2018 года, передают Українські Новини.
"28 июня 2017 года Совет продолжил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 января 2018 года", - сообщили в пресс-службе Совета Европейского союза.
Как известно, впервые такие меры были приняты 31 июля 2014 года в качестве ответа на действия Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Украине, тогда санкции ввели на один год.
Экономические санкции включают ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала Европейского союза для пяти основных государственных мажоритарных компаний и их дочерних обществ. Также доступ ограничен для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.
Кроме того, ограничения затрагивают введения запрета на экспорт и импорт на торговлю оружием, установления запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в Российской Федерации и ограничивают доступ РФ к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Сенат Соединенных Штатов Америки принял законопроект о введении новых санкций против Российской Федерации с процедурными нарушениями.