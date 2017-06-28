Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Совет ЕС подтвердил продление санкций против России
28.06.2017 14:50

Совет ЕС подтвердил продление санкций против России

В среду, 28 июня, Совет Европейского союза принял решение о продлении санкций против Российской Федерации до 31 января 2018 года, передают Українські Новини.

"28 июня 2017 года Совет продолжил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 января 2018 года", - сообщили в пресс-службе Совета Европейского союза.

Как известно, впервые такие меры были приняты 31 июля 2014 года в качестве ответа на действия Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Украине, тогда санкции ввели на один год.

Экономические санкции включают ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала Европейского союза для пяти основных государственных мажоритарных компаний и их дочерних обществ. Также доступ ограничен для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.

Кроме того, ограничения затрагивают введения запрета на экспорт и импорт на торговлю оружием, установления запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных конечных пользователей в Российской Федерации и ограничивают доступ РФ к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Сенат Соединенных Штатов Америки принял законопроект о введении новых санкций против Российской Федерации с процедурными нарушениями.

Теги материала: Европейский союз, санкции, Совет ЕС, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В трудовых лагерях Китая и России работают до 80 тысяч граждан КНДР
Важное
В трудовых лагерях Китая и России работают до 80 тысяч граждан КНДР
В МИД Украины отреагировали на продление ареста Сущенко
Важное
В МИД Украины отреагировали на продление ареста Сущенко
В СБУ подтвердили, что хакерские атаки могли быть организованы из РФ
Важное
В СБУ подтвердили, что хакерские атаки могли быть организованы из РФ
В МВД назвали причастных к хакерской атаке в Украине
Важное
В МВД назвали причастных к хакерской атаке в Украине
Парубий рассказал, когда будет рассмотрен вопрос визового режима с Россией
Важное
Парубий рассказал, когда будет рассмотрен вопрос визового режима с Россией
Российский суд снова оставил под стражей украинского журналиста Сущенко
Важное
Российский суд снова оставил под стражей украинского журналиста Сущенко

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве
Эксклюзив  В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве  Видеорепортаж
28.06.2017
Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
Эксклюзив  Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
27.06.2017
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику
Эксклюзив  День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику  Фоторепортаж
27.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика