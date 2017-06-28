В трудовых лагерях Китая и России работают до 80 тысяч граждан КНДР

MIGnews.com.ua

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что от 50 до 80 тысяч граждан Корейской народно-демократической республики работают в трудовых лагерях за границей, в основном в Китае и Российской Федерации. Об этом сообщает Громадське .

"Многие из них работают по 20 часов в сутки, а их зарплату получает власть КНДР. Режим в Пхеньяне, таким образом, имеет сотни миллионов долларов в год", - сказал он.

Также Тиллерсон представил ежегодный доклад государственного департамента о борьбе с работорговлей в мире. В документе указано, что власти Российской Федерации расширили двусторонние соглашение с Северной Кореей о функционировании трудовых лагерей КНДР на территории РФ. Больше всего таких лагерей на дальнем востоке России.

Согласно информации, предоставленной в договоре 2016 года, Российская Федерация обязалась отправлять обратно в Северную Корею нелегальных мигрантов, включая тех, кто получил статус политического беженца, хотя появлялись сообщения о том, что Пхеньян арестовывает, держит в заключении, заставляет работать, пытает, а иногда и казнит этих людей.

Также в докладе Тиллерсон включил Российскую Федерацию в список стран самого низкого, третьего, уровня по противодействию работорговле. В указанный список попадают страны, которые не выполняют минимальные требования по борьбе с работорговлей. В тот же список попали Китай, Северная Корея, Иран, Сирия, Туркменистан, Узбекистан и Венесуэла.

В то же время, Украина впервые за последние четыре года поднялась с третьего уровня на второй.

"Правительство Украины не в полном объеме удовлетворяет минимальные стандарты искоренения торговли людьми, однако прилагает значительные усилия для этого", - сообщается в докладе.