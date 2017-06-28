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Прокуратура привлечет NASA к расследованию строительства Керченского моста
28.06.2017 13:15

Прокуратура привлечет NASA к расследованию строительства Керченского моста

Во вторник, 27 июня, прошло совещание с представителями Главного управления Национальной полиции в Крыму и Севастополе, Регионального центра прав человека, экспертами в сфере экологии и сотрудниками прокуратуры по документированию фактов нарушения правил экологической безопасности при строительстве транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив в рамках уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Совещание состоялось под председательством прокурора Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

В ходе совещание прошло обсуждение основных направлений, в которых проводятся следственные действия в производстве, и была отмечена их активизация, в том числе, с целью недопущения уничтожения редких видов живых организмов, которые занесены в Красную книгу.

Отмечается, что основными направлениями стали проведение необходимых экспертиз, определение убытков, причиненных Украине во время строительства объекта, который вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей. Еще одним направлением был назван сбор доказательств нарушения норм международного морского права для рассмотрения их в международных судебных инстанциях.

"Учитывая особенности нашей работы, в рамках расследования уголовного производства, мы будем привлекать не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей природной среды и экологической безопасности, а обращаться и к иностранным организациям, таким как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и другим. Несогласованное строительство моста не должно уничтожить уникальную флору и фауну Черного и Азовского морей. В свою очередь, субъекты хозяйственной деятельности, которые причастны к возведению моста, должны нести ответственность за свои действия", - заявил Мамедов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на керченском берегу строители завершили укрупнительную сборку железнодорожного арочного пролета нового Крымского моста.

Теги материала: прокуратура, Крым, Керченский мост, NASA, строительство, расследование
Новости СМИ2
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