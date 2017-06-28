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Порошенко: Рада должна отменить депутатскую неприкосновенность
28.06.2017 12:11

Порошенко: Рада должна отменить депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада в ближайшее время должна отменить депутатскую неприкосновенность. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции Украины в Киеве, передает пресс-служба главы государства.

"Мой проект изменений в Конституцию готов, он требует политической воли от народных депутатов, раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Точно так же, как мы сняли неприкосновенность с судей", - сказал Порошенко

Президент выразил надежду, что народные депутаты в скором времени примут соответствующее решение.

"Я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующее решение, ведь среди них, наверное, нет никого, кто бы не обещал отмену этой неприкосновенности в своих избирательных программах", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов снять с себя неприкосновенность и стать равными со всеми перед законом.

Теги материала: Петр Порошенко, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
Новости СМИ2
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