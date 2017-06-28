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Кабмин: Масштабная кибератака на сети Украины остановлена
28.06.2017 11:58

Кабмин: Масштабная кибератака на сети Украины остановлена

Хакерская атака на корпоративные сети и сети органов украинской власти, которая произошла во вторник, 27 июня, остановлена, ситуация находится под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

"Все стратегические предприятия, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

На данный момент специалисты по кибербезопасности работают над восстановлением утраченных данных.

Во вторник, 27 июня, из-за кибернападения специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины обратились ко всем субъектам критической инфраструктуры и особенно в учреждения государственного сектора, с требованием обеспечить киберзащиту ИТ-систем и распространили рекомендации противодействия атакам.

Как сообщал MIGnrews.com.ua,  27 июня в Национальную полицию Украины поступило 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров.  К вечеру вторника сайты начали постепенно восстанавливать работу.

Также позже стало известно, что компьютерный вирус, который совершил самую крупную хакерскую атаку в Украине, распространился на компьютерные сети Испании, Индии и Литвы.

Теги материала: Кабинет Министров, кибератака, вирус
Новости СМИ2
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