Кабмин: Масштабная кибератака на сети Украины остановлена

MIGnews.com.ua

Хакерская атака на корпоративные сети и сети органов украинской власти, которая произошла во вторник, 27 июня, остановлена, ситуация находится под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

"Все стратегические предприятия, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

На данный момент специалисты по кибербезопасности работают над восстановлением утраченных данных.

Во вторник, 27 июня, из-за кибернападения специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины обратились ко всем субъектам критической инфраструктуры и особенно в учреждения государственного сектора, с требованием обеспечить киберзащиту ИТ-систем и распространили рекомендации противодействия атакам.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, 27 июня в Национальную полицию Украины поступило 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. К вечеру вторника сайты начали постепенно восстанавливать работу.