Президент и правительство поздравили украинцев с Днем Конституции

MIGnews.com.ua

В среду, 28 июня, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Конституции, напомнив, что Конституция Украины имеет уникальные исторические корни, так как в 1710 году Пилип Орлик создал первую Конституцию, когда в мире еще доминировали абсолютные монархии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Конституция Украины хоть и относительно молодая, но имеет уникальные исторические корни. В апреле 1710 года, когда в мире еще доминировали абсолютные монархии, до американской Войны за независимость и до Великой французской революции оставались десятки лет, наши предки уже составили по сути республиканско-демократический манифест. Манифест, который на многие годы опережал свое время", - говорится в сообщении.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в поздравлении по случаю Дня Конституции подчеркнул, что Основной Закон Украины говорит о том, что "украинцы живут в свободной, независимой, демократической стране", заявил он в Facebook.

"Уверен, наше сильное европейское государство ждет успех", - отметил Гройсман.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, поздравив граждан Украины с праздником, напомнил, что в Конституции зафиксировано, что Украина является унитарным, суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством, что делает его равноправным членом мирового сообщества. Такое сообщение Турчинов разместил на своей странице в Facebook.

"Именно такое государство мы строим! И все попытки российской недоимперии военными действиями, терактами, кибератаками или другими агрессивными действиями остановить нас на этом пути - обречены", - написал он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины уверен, что только сильное национальное государство способно обеспечить защиту и развитие Украины.

"В основе этого государства должен быть закон, один для всех без исключений и ограничений. Равенство прав, равенство обязанностей, равенство ответственности за собственную страну. Именно за это мы стояли на Майдане, именно за это отдают жизни лучшие украинцы! Рассыплются, как замки из песка, империи, исчезнут диктаторы, а Украина была, есть и будет", - подытожил он.