В США появилось подтверждение получения фирмой Манафорта $17 млн от ПР

MIGnews.com.ua

В 2012-2013 годах бывший глава предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пол Манафорт получил от "Партии регионов" 17 миллионов долларов. Об этом сообщает BBC .

Информация о том, что Манафорт получал деньги за работу для "Партии регионов" бывшего президента Украины Виктора Януковича, стала известна из документов, которые он подал в Министерство юстиции США в рамках закона о регистрации иностранных агентов. Фирме Манафорта платили за работу в интересах партии, например, за ее предвыборную программу.

Отмечается, что из заполненной формы, поданной Манафортом, следует, что в 2012-2013 годах его фирма писала предвыборную программу для "Партии регионов", реализовывала стратегию избирательной кампании, разрабатывала партийную платформу и проводила международное наблюдение за выборами. Также сообщается, что фирма Манафорта заключила сделку с исполняющим обязанности председателя "Партии регионов" Владимиром Рыбаком, который с 2012 по 2014 год являлся главой Верховной рады Украины.

Кроме того, целью работы фирмы в анкете называется "децентрализация власти с передачей максимальных полномочий регионам, строительство политической партии западного образца и превращение Украины в наиболее привлекательное для инвестиций государство в регионе".

Всего компания получила от "Партии регионов" 17 миллионов долларов. Фирма Манафорта потратила более четырех миллионов долларов на консультантов, работу опросных агентств и другие услуги, включая 2,1 миллион долларов на поездки.