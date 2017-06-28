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В США появилось подтверждение получения фирмой Манафорта $17 млн от ПР
28.06.2017 09:15

В США появилось подтверждение получения фирмой Манафорта $17 млн от ПР

В 2012-2013 годах бывший глава предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пол Манафорт получил от "Партии регионов" 17 миллионов долларов. Об этом сообщает BBC.

Информация о том, что Манафорт получал деньги за работу для "Партии регионов" бывшего президента Украины Виктора Януковича, стала известна из документов, которые он подал в Министерство юстиции США в рамках закона о регистрации иностранных агентов. Фирме Манафорта платили за работу в интересах партии, например, за ее предвыборную программу.

Отмечается, что из заполненной формы, поданной Манафортом, следует, что в 2012-2013 годах его фирма писала предвыборную программу для "Партии регионов", реализовывала стратегию избирательной кампании, разрабатывала партийную платформу и проводила международное наблюдение за выборами. Также сообщается, что фирма Манафорта заключила сделку с исполняющим обязанности председателя "Партии регионов" Владимиром Рыбаком, который с 2012 по 2014 год являлся главой Верховной рады Украины.

Кроме того, целью работы фирмы в анкете называется "децентрализация власти с передачей максимальных полномочий регионам, строительство политической партии западного образца и превращение Украины в наиболее привлекательное для инвестиций государство в регионе".

Всего компания получила от "Партии регионов" 17 миллионов долларов. Фирма Манафорта потратила более четырех миллионов долларов на консультантов, работу опросных агентств и другие услуги, включая 2,1 миллион долларов на поездки.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, следователи полностью изучили так называемую амбарную книгу Партии регионов. Ими было установлено, что ни на одной из ее страниц не стоит подпись Пола Манафорта, который при бывшем президенте Викторе Януковиче занимал должность советника.

Теги материала: США, Минюст, средства, Партия регионов
Новости СМИ2
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