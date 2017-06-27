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Макрон и Трамп намерены объединить усилия в случае еще одной химатаки в Сирии
27.06.2017 21:57

Макрон и Трамп намерены объединить усилия в случае еще одной химатаки в Сирии

Во вторник, 27 июня, Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились дать совместный отпор, в случае очередной атаки в Сирии, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Помимо этого Макрон пригласил американского лидера торжественный парад по случаю Дня взятия Бастилии, который пройдет в Париже 14 июля.

Ранее президент Франции заявил, что в случае новых химических атак на территории Сирии, Франция в одностороннем порядке может нанести авиаудары по объектам в стране.

В свою очередь представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил, что сирийские правительственные войска готовятся к нанесению очередного химического удара по мирному населению. США также пригрозили президенту Сирии, что в случае новой химической атаки он "заплатит высокую цену".

Как сообщал MIGnrews.com.ua, во время пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Российская Федерация является агрессором на востоке Украины и это общеизвестный факт.

Теги материала: США, Франция, Сирия, Химическая атака, Асад, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Новости СМИ2
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