Меркель изменила свое отношение к однополым бракам

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, канцлер Германии Ангела Меркель во время интервью сообщила, что она изменила свое отношение к однополым бракам, передает Deutsche Welle .

Такое неожиданное заявление она сделала во время интервью женскому журналу Brigitte.

"Я бы предпочла инициировать дискуссию на эту тему, чтобы это развивалось в направление, когда каждый будет решать по зову совести, а не так, чтобы это продавливалось за счет партийной дисциплины", - рассказала Меркель.

При этом стоит отметить, что еще четыре года назад, когда Ангела Меркель переизбиралась на пост канцлера, она заявляла, что не поддержит однополые браки

Однако эксперты оценили интервью канцлера как часть предвыборной кампании, так как эта тема может стать одной из главных на предстоящих выборах в бундестаг.