Шотландия отложила планы насчет референдума о независимости

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что она пока не будет предлагать законопроекты о проведении еще одного референдума о независимости страны. Об этом сообщает DW .

Отмечается, что, вместо этого, она вместе со своей Шотландской национальной партией намерена направить все усилия на то, чтобы "повлиять на переговоры о Brexit, чтобы защитить интересы Шотландии" в парламенте Великобритании.

Также Стерджен добавила, что ее политическая партия остается преданной "принципу предоставления Шотландии выбора в конце процесса Brexit".