Шотландия отложила планы насчет референдума о независимости

Во вторник, 27 июня, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что она пока не будет предлагать законопроекты о проведении еще одного референдума о независимости страны. Об этом сообщает DW.
Отмечается, что, вместо этого, она вместе со своей Шотландской национальной партией намерена направить все усилия на то, чтобы "повлиять на переговоры о Brexit, чтобы защитить интересы Шотландии" в парламенте Великобритании.
Также Стерджен добавила, что ее политическая партия остается преданной "принципу предоставления Шотландии выбора в конце процесса Brexit".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Британии министр по вопросам Brexit Майкл Дэвис заявил, что Европейский союз получит хорошего союзника в лице Великобритании после окончания процесса выхода страны из Евросоюза.