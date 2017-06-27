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Шотландия отложила планы насчет референдума о независимости
27.06.2017 20:17

Шотландия отложила планы насчет референдума о независимости

Во вторник, 27 июня, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что она пока не будет предлагать законопроекты о проведении еще одного референдума о независимости страны. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что, вместо этого, она вместе со своей Шотландской национальной партией намерена направить все усилия на то, чтобы "повлиять на переговоры о Brexit, чтобы защитить интересы Шотландии" в парламенте Великобритании.

Также Стерджен добавила, что ее политическая партия остается преданной "принципу предоставления Шотландии выбора в конце процесса Brexit".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Британии министр по вопросам Brexit Майкл Дэвис заявил, что Европейский союз получит хорошего союзника в лице Великобритании после окончания процесса выхода страны из Евросоюза.

Теги материала: Шотландия, министр, референдум, независимость, Британия, Brexit
Новости СМИ2
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