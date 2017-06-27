Турчинов заявил об усилении контртеррористического режима в Киеве

MIGnews.com.ua

В Киеве предприняли меры по усилению контртеррористического режима из-за массовой кибератаки и подрыве сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Глава СНБО отметил, что в Украине в последнее время участились подрывные мероприятия, которые реализует Россия против украинского народа в рамках гибридной агрессии.

Вместе с тем Турчинов подчеркнул, что гибель полковника Шаповала является терактом, который был совершен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника Александра Хараберюша в марте этого года.

"Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб", - сообщил секретарь СНБО и добавил, что это преступление расследует Главная военная прокуратура.

По мнению секретаря СНБО, гибель Шаповала и кибератака не случайно произошли в один день: "Этот террористический акт направлен на запугивание и дестабилизацию ситуации в государстве. Не случайно теракт совпал во времени с масштабной кибератакой, которая имеет также российский след".

"Обращаюсь к гражданам с просьбой усилить бдительность и с пониманием отнестись к принятым в рамках украинского законодательства мерам безопасности", - констатировал Турчинов.