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Турчинов заявил об усилении контртеррористического режима в Киеве
27.06.2017 19:59

Турчинов заявил об усилении контртеррористического режима в Киеве

В Киеве предприняли меры по усилению контртеррористического режима из-за массовой кибератаки и подрыве сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Глава СНБО отметил, что в Украине в последнее время участились подрывные мероприятия, которые реализует Россия против украинского народа в рамках гибридной агрессии.

Вместе с тем Турчинов подчеркнул, что гибель полковника Шаповала является терактом, который был совершен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника Александра Хараберюша в марте этого года.

"Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб", - сообщил секретарь СНБО и добавил, что это преступление расследует Главная военная прокуратура.

По мнению секретаря СНБО, гибель Шаповала и кибератака не случайно произошли в один день: "Этот террористический акт направлен на запугивание и дестабилизацию ситуации в государстве. Не случайно теракт совпал во времени с масштабной кибератакой, которая имеет также российский след".

"Обращаюсь к гражданам с просьбой усилить бдительность и с пониманием отнестись к принятым в рамках украинского законодательства мерам безопасности", - констатировал Турчинов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 27 июня, неизвестный вирус атаковал интернет-пространство в Украине и парализовал работу ряда учреждений, банков,  холдингов, метро, а также сайтов и телеканалов.

Теги материала: Александр Турчинов, СНБО, теракт, кибератака
Новости СМИ2
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