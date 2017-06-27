Турчинов о кибератаке: Можно говорить о российском следе

MIGnews.com.ua

Национальный координационный центр кибербезопасности работает по протоколу быстрого реагирования из-за масштабной кибератаки, которой подверглись компьютеры украинцев. об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"В связи с мощной кибератакой на информационные системы широкого спектра Национальный координационный центр кибербезопасности работает по протоколу быстрого реагирования. Все государственные учреждения, которые выполняли рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности и были включены в защищенный контур (защищенный узел интернет-доступа) не пострадали", - сообщил глава СНБО.

Также стало известно, что в настоящее время специалисты по вопросам кибербезопасности помогают учреждениям, которые не входили в защищенный контур.

Кроме того Турчинов отметил, что, по предварительным данным, вирус имеет российский след. Вместе с тем секретарь СНБО настаивает на необходимости входа всех госучреждений и банков в защищенный контур: "Речь идет о необходимости всем госучреждениям войти в защищенный контур Интернета и выполнять все требования специалистов по кибербезопасности. Также рекомендуем сделать это и банковским учреждениям, в первую очередь, государственным".