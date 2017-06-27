Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Турчинов о кибератаке: Можно говорить о российском следе
27.06.2017 18:12

Турчинов о кибератаке: Можно говорить о российском следе

Национальный координационный центр кибербезопасности работает по протоколу быстрого реагирования из-за масштабной кибератаки, которой подверглись компьютеры украинцев. об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"В связи с мощной кибератакой на информационные системы широкого спектра Национальный координационный центр кибербезопасности работает по протоколу быстрого реагирования. Все государственные учреждения, которые выполняли рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности и были включены в защищенный контур (защищенный узел интернет-доступа) не пострадали", - сообщил глава СНБО.

Также стало известно, что в настоящее время специалисты по вопросам кибербезопасности помогают учреждениям, которые не входили в защищенный контур.

Кроме того Турчинов отметил, что, по предварительным данным, вирус имеет российский след. Вместе с тем секретарь СНБО настаивает на необходимости входа всех госучреждений и банков в защищенный контур: "Речь идет о необходимости всем госучреждениям войти в защищенный контур Интернета и выполнять все требования специалистов по кибербезопасности. Также рекомендуем сделать это и банковским учреждениям, в первую очередь, государственным".

Как сообщал MIGnrews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что IT-специалисты защищают критическую инфраструктуру, поэтому важные системы не были подвержены действию масштабной кибератаки.

Теги материала: Александр Турчинов, кибератака, СНБО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [15] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Турчинов заявил об усилении контртеррористического режима в Киеве
Важное
Турчинов заявил об усилении контртеррористического режима в Киеве
Гройсман заверил, что критическая инфраструктура не была поражена компьютерным вирусом
Важное
Гройсман заверил, что критическая инфраструктура не была поражена компьютерным вирусом
Геращенко: Кибератака готовилась не меньше месяца
Важное
Геращенко: Кибератака готовилась не меньше месяца
Адвокат Януковича настаивает на допросе Турчинова и Яценюка
Важное
Адвокат Януковича настаивает на допросе Турчинова и Яценюка
Аваков рассказал, как продвигается строительство "Стены" с Россией
Важное
Аваков рассказал, как продвигается строительство "Стены" с Россией
Турчинов заявил, что у россиян на границе с Украиной будут собирать биометрические данные
Важное
Турчинов заявил, что у россиян на границе с Украиной будут собирать биометрические данные

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
Эксклюзив  Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
27.06.2017
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику
Эксклюзив  День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику  Фоторепортаж
27.06.2017
Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика