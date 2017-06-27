Гройсман заверил, что критическая инфраструктура не была поражена компьютерным вирусом

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что IT-специалисты защищают критическую инфраструктуру, поэтому важные системы не были подвержены действию масштабной кибератаки. Об этом глава правительства написал на персональной странице в Facebook.

"Беспрецедентная атака, но наши IT-шники делают свою работу и защищают критическую инфраструктуру. Важные системы не пострадали. Атака будет отражена, а злоумышленники - обнаружены", - написал премьер-министр.

На странице "Урядовий портал" говорится, что хакерская атака началась с 14.00 часов.

"Компьютерные сети центральных органов власти подверглись масштабной хакерской атаки - с 14.00 по киевскому времени. Кибернападения происходят с помощью вируса Petya, который использует недостатки операционных систем, зафиксированные на серверах и персональных компьютерах. Вирус шифрует файловые системы", - объяснили на сайте правительства.

На данный момент пораженными компьютерным вирусом остаются системы Министерства инфраструктуры, Укртелекома, Укрпочты, Новой почты и ряда банковских учреждений.

"Серверы Кабинета министров Украины пока не пострадали, однако отдельные персональные компьютеры подверглись нападению", - отмечают в Кабмине.

Сотрудники Государственной службы спецсвязи и других соответствующих органов предпринимают меры для нейтрализации атаки. В ближайшее время будут обнародованы инструкции для тех, чьи компьютерные системы подверглись кибератаке.