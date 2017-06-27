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Гройсман заверил, что критическая инфраструктура не была поражена компьютерным вирусом
27.06.2017 17:44

Гройсман заверил, что критическая инфраструктура не была поражена компьютерным вирусом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что IT-специалисты защищают критическую инфраструктуру, поэтому важные системы не были подвержены действию масштабной кибератаки. Об этом глава правительства написал на персональной странице в Facebook.

"Беспрецедентная атака, но наши IT-шники делают свою работу и защищают критическую инфраструктуру. Важные системы не пострадали. Атака будет отражена, а злоумышленники - обнаружены", - написал премьер-министр.

На странице "Урядовий портал" говорится, что хакерская атака началась с 14.00 часов.

"Компьютерные сети центральных органов власти подверглись масштабной хакерской атаки - с 14.00 по киевскому времени. Кибернападения происходят с помощью вируса Petya, который использует недостатки операционных систем, зафиксированные на серверах и персональных компьютерах. Вирус шифрует файловые системы", - объяснили на сайте правительства.

На данный момент пораженными компьютерным вирусом остаются системы Министерства инфраструктуры, Укртелекома, Укрпочты, Новой почты и ряда банковских учреждений.

"Серверы Кабинета министров Украины пока не пострадали, однако отдельные персональные компьютеры подверглись нападению", - отмечают в Кабмине.

Сотрудники Государственной службы спецсвязи и других соответствующих органов предпринимают меры для нейтрализации атаки. В ближайшее время будут обнародованы инструкции для тех, чьи компьютерные системы подверглись кибератаке.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, опубликован полный список учреждений, которые были поражены во время хакерской атаки, включая банки, сети заправок, магазинов электроники и мобильных операторов.

Теги материала: Владимир Гройсман, вирус, атака, хакеры, кибератака
Новости СМИ2
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