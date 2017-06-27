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Шимкив: Несколько месяцев назад на АП была похожая кибератака
27.06.2017 17:27

Шимкив: Несколько месяцев назад на АП была похожая кибератака

Заместитель руководителя Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что информационные системы и команды киберзащиты Администрации Президента Украины продолжают работать в штатном режиме. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что из-за хакерской атаки они работают с повышенным уровнем внимания к ситуации, которая имеет место в других государственных учреждениях.

Шимкив назвал халатностью отсутствие инвестиций в человеческий капитал, информационную инфраструктуру, технологические и организационные процессы киберзащиты.

"Спасибо ІТ команде АПУ за службу и профессионализм, и главное, что держитесь в курсе всех событий киберзащиты и повышаете квалификацию", - добавил он.

Кроме того, заместитель главы Администрации президента сообщил, что несколько месяцев назад сотрудники ведомства отразили похожие атаки, после чего провели необходимые технологические мероприятия, чтобы закрыть потенциальные зоны атаки.

"Поручил команде помочь ІТ-командам других институтов в текущей ситуации", - отметил он.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, чем могут быть обусловлены массовые атаки хакеров на украинские предприятия и организации.

Теги материала: Администрация Президента, Украина, Шимкив, атака, хакеры
Новости СМИ2
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