В МИД Украины отреагировали на продление ареста Сущенко

MIGnews.com.ua

В России отсутствует система правосудия. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Украины в связи решением Лефортовского районного суда Москвы продлить арест украинского журналиста Романа Сущенко.

"Безосновательное содержание Романа Сущенко под стражей в Российской Федерации по фиктивному обвинению и политически мотивированный характер рассмотрения дела в суде убедительно свидетельствуют об отсутствии в этой стране системы правосудия и обеспечения права на справедливый суд", - заявили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем в МИД Украины потребовали от российской стороны немедленно освободить журналиста, а также беспрепятственно вернуть его в Украину.

Кроме того украинские дипломаты призвали мировое сообщество посодействовать в освобождении граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ.