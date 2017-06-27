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В МИД Украины отреагировали на продление ареста Сущенко
27.06.2017 17:26

В МИД Украины отреагировали на продление ареста Сущенко

В России отсутствует система правосудия. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Украины в связи решением Лефортовского районного суда Москвы продлить арест украинского журналиста Романа Сущенко.

"Безосновательное содержание Романа Сущенко под стражей в Российской Федерации по фиктивному обвинению и политически мотивированный характер рассмотрения дела в суде убедительно свидетельствуют об отсутствии в этой стране системы правосудия и обеспечения права на справедливый суд", - заявили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем в МИД Украины потребовали от российской стороны немедленно освободить журналиста, а также беспрепятственно вернуть его в Украину.

Кроме того украинские дипломаты призвали мировое сообщество посодействовать в освобождении граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 27 июня, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналиста национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко на три месяца до 30 сентября. 

Теги материала: Роман Сущенко, МИД Украины, Россия, суд, освобождение
Новости СМИ2
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